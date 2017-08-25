Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Астане прошло совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством главы государства, передает Kazakhstan Today.

В совещании приняли участие премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков, члены правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, заместителя руководителя Администрации президента Талгата Донакова, министра национальной экономики Тимура Сулейменова, первого заместителя руководителя Администрации президента Марата Тажина, заместителя председателя сената Бектаса Бекназарова.

Заслушав отчеты руководителей рабочих групп, президент Казахстана остановился на реализации отдельных направлений Пяти институциональных реформ.

"Касательно первой реформы. По итогам аттестации руководящих работников корпуса "Б" во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов. Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем, в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с "командными перемещениями", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что на освобождающиеся "по собственному желанию" должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды, и поручил принять дополнительные меры по исправлению указанных недостатков.

"Также не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в Администрацию президента. Нет реальной состязательности на досудебной стадии. Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан", - поручил президент.

Кроме этого, он остановился на работе местной полиции и акцентировал внимание на недопущение снижения её управляемости и оперативности в реагировании на экстренные ситуации.

"Местная полиция была и остается в единой системе органов внутренних дел. Но аким вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка местного значения и профилактике правонарушений", - отметил глава государства.

По третьему направлению Пяти институциональных реформ Назарбаев отметил, что из 50 шагов выполнены 13, а остальные находятся в работе.

Вместе с тем, он еще раз напомнил о необходимости исключения из проекта нового Налогового кодекса неэффективных льгот и преференций, а также поручил провести широкую разъяснительную работу по данному вопросу.

Кроме этого, глава государства акцентировал внимание на важности исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

"Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями "Тенарис", "ЭФКО" и "Кока-кола". При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране ещё с прошлого века", - сказал президент Казахстана.

Он также отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием "якорных инвесторов" за последние два года.

"Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию "Kazakh Invest". Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?" - поинтересовался глава государства.

Премьер-Министру было поручено закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.

Назарбаев также остановился на планах и перспективах дальнейшей работы МФЦА и его институтов.

Он отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые правительством меры, и поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

В заключение глава государства обозначил большой объем предстоящей работы всех ветвей власти по дальнейшей реализации Плана нации.

"В рамках конституционных реформ усилена подотчётность и подконтрольность правительства парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своём уровне, не перекладывая ответственность на других. Текущие вопросы не следует выносить на уровень президента", - заключил Назарбаев.

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