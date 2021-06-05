Назарбаев провел ряд назначений

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд кадровых назначений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы назначены:

Адиль Турсунов - помощником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы;

Нурлан Каймолдаев - заместителем руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы;

Айдос Укибай - советником, пресс-секретарем Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Указанные лица освобождены от ранее занимаемых должностей, добавили в пресс-службе Елбасы.

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