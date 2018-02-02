Назарбаев высказался о требованиях к кандидатам на должность судей

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Высшего судебного совета Анатолием Смолиным, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Смолин доложил о результатах деятельности Высшего судебного совета за 2017 год и исполнении поручений, данных на VII съезде судей Казахстана, сообщили в пресс-службе Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил работу Высшего судебного совета по отбору кадров в целях повышения качества отправляемого судами правосудия.

"Мы проводим реформы в судебной системе для обеспечения верховенства закона. Для объективного отбора судейских кадров мы создали автономный Высший судебный совет, который является независимым и никому не подчиняется", - сказал президент Казахстана.

В контексте практической реализации 17-го шага Плана нации глава государства обратил особое внимание на необходимость руководства принципом меритократии при отборе кандидатов на должности судей. "Это должно привести к качественному подбору кадров. Необходимо назначать только лучших, которые принимают справедливые решения, только тогда люди будут обращаться в суд за защитой своих прав", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы, Анатолий Смолин доложил главе государства о перспективных направлениях осуществляемой деятельности, в том числе в рамках реализации Послания президента народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", а также формировании составов следственных судов, созданных в рамках правоохранительной реформы.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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