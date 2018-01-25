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Назарбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром24.01.2018
Государство  17:02

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи глава государства дал высокую оценку деятельности митрополита Александра в Казахстане и остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере.

"Мы высоко ценим вашу деятельность в Казахстане. Вы осуществляете политику мира и межконфессионального согласия. Наша страна - это светское государство. Конституцией и законами закреплены равенство всех религиозных конфессий и свобода вероисповедания. Мы инициировали изменения в законодательство о религиозной деятельности. Вы принимали активное участие в этом. Мы благодарны Вам за проведенную работу", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также поздравил митрополита Астанайского и Казахстанского с прошедшим праздником Рождества.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил главу государства за встречу и отметил важность статьи президента Казахстана "Модернизация общественного сознания" в деле духовно-нравственного воспитания.

"Ваша стратегия духовно-нравственного воспитания личности является основополагающим документом для дальнейшего развития Казахстана. Статья "Модернизация общественного сознания" раскрывает то, что необходимо для дальнейшего процветания нашего общества", - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский.
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Фото: kapital.kz
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