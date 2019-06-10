Назарбаев: Я уступил дорогу молодым

Выступая перед представителями СМИ, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в этих исторических выборах народ Казахстана определяет будущее страны.
Сегодня все казахстанцы участвуют в выборах. Во всех странах, во все времена выборы являются историческим моментом для народа. Люди не только выбирают президента, они выбирают будущее и свою судьбу", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также рассказал об особенностях текущих выборов президента страны.
В этом году особенные выборы. Как известно, я прекратил полномочия президента и уступил дорогу молодым. Это правильное решение. Все вокруг развивается. В руководство должно приходить новое поколение с новыми мыслями, для того, чтобы повести Казахстан к новым высотам. Мое решение о прекращении полномочий президента воспринято во всем мире с одобрением. Я получил много писем от многих лидеров государств мира, которые высоко отметили мирный процесс передачи власти в Казахстане", - сказал Первый Президент Казахстана.
В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем казахстанцам благополучия, спокойствия и процветания.
Сегодня в Казахстане проходят выборы президента. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала данные о явке избирателей на 10.00. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10.00 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 12,8% от общего количества избирателей, включенных в списки.
Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").
Голосование будет проходить на 9968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
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