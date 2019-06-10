Назарбаев: Я уступил дорогу молодым

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил избирательный участок №58 в здании столичного Дворца школьников и принял участие в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед представителями СМИ, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в этих исторических выборах народ Казахстана определяет будущее страны.

Сегодня все казахстанцы участвуют в выборах. Во всех странах, во все времена выборы являются историческим моментом для народа. Люди не только выбирают президента, они выбирают будущее и свою судьбу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также рассказал об особенностях текущих выборов президента страны.

В этом году особенные выборы. Как известно, я прекратил полномочия президента и уступил дорогу молодым. Это правильное решение. Все вокруг развивается. В руководство должно приходить новое поколение с новыми мыслями, для того, чтобы повести Казахстан к новым высотам. Мое решение о прекращении полномочий президента воспринято во всем мире с одобрением. Я получил много писем от многих лидеров государств мира, которые высоко отметили мирный процесс передачи власти в Казахстане", - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем казахстанцам благополучия, спокойствия и процветания.





Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

Голосование будет проходить на 9968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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