ЦИК Казахстана опубликовал первые данные о явке избирателей

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала данные о явке избирателей на 10.00 часов, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 12,8% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 20,5%

по Актюбинской области – 16,0%

по Алматинской области – 17,7%

по Атырауской области – 8,5%

по Восточно-Казахстанской области – 15,5%

по Жамбылской области – 18,5%

по Западно-Казахстанской области – 7,4%

по Карагандинской области – 10,1%

по Кызылординской области – 11,1%

по Костанайской области – 12,8%

по Мангистауской области – 9,7%

по Павлодарской области – 11,4%

по Северо-Казахстанской области – 14,2%

по Туркестанский области – 14,5%

по городу Нур-Султан – 10,3%

по городу Алматы – 4,1%

по городу Шымкент – 11,9%

Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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