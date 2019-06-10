ЦИК Казахстана опубликовал первые данные о явке избирателей

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала данные о явке избирателей на 10.00 часов, передает Kazakhstan Today.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 12,8% от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 20,5%
по Актюбинской области – 16,0%
по Алматинской области – 17,7%
по Атырауской области – 8,5%
по Восточно-Казахстанской области – 15,5%
по Жамбылской области – 18,5%
по Западно-Казахстанской области – 7,4%
по Карагандинской области – 10,1%
по Кызылординской области – 11,1%
по Костанайской области – 12,8%
по Мангистауской области – 9,7%
по Павлодарской области – 11,4%
по Северо-Казахстанской области – 14,2%
по Туркестанский области – 14,5%
по городу Нур-Султан – 10,3%
по городу Алматы – 4,1%
по городу Шымкент – 11,9%
Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
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