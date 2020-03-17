Назначен аким Актобе

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил Асхата Шахарова активу города, сообщает газета "Диапазон".
41-летний Асхат Шахаров - выпускник Казахской государственной академии спорта и туризма по специальности "преподаватель физической культуры, тренер по спорту". В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономист международного уровня". Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ имени К. Жубанова.
В разные годы работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва.
В 2013 году был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 года занимал должность акима Зеленовского района, акима Байтерекского района Западно-Казахстанской области.
Ондасын Уразалин поблагодарил Мавра Абдуллина за проделанную работу.
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