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Назначен аким Актобе

16.03.2020, 13:50 7993
Назначен аким Актобе
Актобе. 16 марта. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента и маслихатом Актобе новым акимом областного центра назначен Асхат Шахаров, передает Kazakhstan Today.
 
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил Асхата Шахарова активу города, сообщает газета "Диапазон".
 
41-летний Асхат Шахаров - выпускник Казахской государственной академии спорта и туризма по специальности "преподаватель физической культуры, тренер по спорту". В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономист международного уровня". Кандидат экономических наук.
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ имени К. Жубанова.
 
В разные годы работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва.
 
В 2013 году был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 года занимал должность акима Зеленовского района, акима Байтерекского района Западно-Казахстанской области.
 
Ондасын Уразалин поблагодарил Мавра Абдуллина за проделанную работу.
 

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