Назначен аким Актобе

Актобе. 16 марта. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента и маслихатом Актобе новым акимом областного центра назначен Асхат Шахаров, передает Kazakhstan Today.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил Асхата Шахарова активу города, сообщает газета " Диапазон ".

41-летний Асхат Шахаров - выпускник Казахской государственной академии спорта и туризма по специальности "преподаватель физической культуры, тренер по спорту". В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономист международного уровня". Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ имени К. Жубанова.

В разные годы работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва.

В 2013 году был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 года занимал должность акима Зеленовского района, акима Байтерекского района Западно-Казахстанской области.

Ондасын Уразалин поблагодарил Мавра Абдуллина за проделанную работу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства