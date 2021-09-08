Назначен аким Мангистауской области

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АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Указом главы государства Нурлан Ногаев освобожден от должности министра энергетики РК и назначен акимом Мангистауской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Указом президент Серикбай Трумов освобожден от должности акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.

На совещании с активом Мангистауской области премьер-министр РК Аскар Мамин отметил вклад Серикбая Трумова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы области, сообщает пресс-служба главы правительства.

Представляя нового акима, глава правительства подчеркнул большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по комплексному социально-экономическому развитию региона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию Мангистауской области. Регион обладает большим потенциалом в промышленной, энергетической, транспортно-логистической и туристической сферах", - сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул важность решения задач по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт "Университет международных отношений" МИД России.

В разные годы работал на руководящих должностях в АО "НК "КазМунайГаз", Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, акимом Западной Казахстанской и Атырауской областей. С 18 декабря 2019 года занимал пост министра энергетики РК.

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