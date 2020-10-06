Назначен аким Рудного

Рудный. 5 октября. Kazakhstan Today - Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня представил нового акима Рудного Куандыка Испергенова, который ранее занимал должность акима района Беимбета Майлина Костанайской области", - написал Архимед Мухамбетов.

Куандык Испергенов - уроженец села Аккарга Житикаринского района Костанайской области. Имеет два высших образования.

Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель" и Костанайскую социальную академию по специальности "юрист".

Дал новому акиму города конкретные поручения по улучшению благосостояния жителей города Рудного. Желаю успехов в работе на новом посту!" - добавил аким региона.

29 сентября аким Рудного Бахытжан Гаязов подал заявление об отставке.

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