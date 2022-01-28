Назначен директор Казахстанского института стратегических исследований

НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан назначен Еркин Тукумов, сообщает Акорда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме того, распоряжением главы государства Зарема Шаукенова освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.
Тукумов Еркин Валитханович родился 2 июля 1973 года.
Окончил Институт международных отношений Варшавского Университета (Республика Польша) (1997), Институт философии и политологии Академии Наук Республики Казахстан (2004).
Трудовой стаж:
- Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) (1997-2000);
- Заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (11.2000-01.2005);
- Генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (10.2005-10.2007);
- Заведующий сектором стратегического анализа Информационно-Аналитического Центра, заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан (11.2007-05.2008);
- Заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.2008-01.2010);
- Заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан (01.2010-01.2018);
- Генеральный консул РК в Казани (с 01.2018).