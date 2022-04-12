Назначен исполняющий обязанности пресс-службы премьер-министра

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Канат Кульшманов назначен исполняющим обязанности руководителя пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Канат Кульшманов окончил ЕНУ имени Л.Гумилева по специальности "журналистика". Имеет ученую степень доктора PhD.
Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба главы правительства.