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Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"

09.01.2020, 15:21 8317
Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана", передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.
 
 

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