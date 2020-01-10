Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана", передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.

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