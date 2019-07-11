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Назначен новый аким Павлодара

10.07.2019, 09:36 10423
Павлодар. 10 июля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Павлодарской области Булат Бакауов представил нового акима города Павлодара, передает Kazakhstan Today.
 
Им стал Кайрат Нукенов. 
 
 
Как сообщалось ранее, 2 июля на аппаратном совещании в акимате Булат Бакауов объявил строгий выговор Ануару Кумпекееву
 

Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное использование бюджетных средств, связанное с покупкой дорогостоящей квартиры, получил выговор и опять наступает на те же грабли: закупает за шесть миллионов тенге эбеновую мебель. Игнорирует поручение президента, прямое указание о запрете неприоритетных завышенных расходов из бюджета. 11 июня объявил ему строгий выговор", - сказал Булат Бакауов. 

 

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