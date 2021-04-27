Назначен новый директор телеканала EL ARNA

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АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Камила Камназарова назначена директором EL ARNA. Как сообщает АО "Агентство "Хабар", на этой должности она сменила Армана Сеитмамыта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Камила Камназарова окончила Алматинский институт международной журналистики по специальности "журналист-международник". Имеет степень магистра делового администрирования.

Профессиональную деятельность начала в 2000 году в должности корреспондента информационной службы РТРК "Казахстан".

С 2004 по 2010 годы - редактор телеканала "Caspionet" АО "Агентство "Хабар".

С 2010 по 2013 годы - продюсер телеканала QAZAQ TV (Caspionet) АО "Агентство "Хабар".

С 2014 по 2017 годы - шеф-редактор телеканала QAZAQ TV АО "Агентство "Хабар".

С февраля 2017 года занимала должность шеф-редактора телеканала EL ARNA АО "Агентство "Хабар".

Камила Камназарова является автором и ведущей таких программ, как "Persona grata" - о дипломатах, "Perpetuum mobile" - о науке, "Travel guide" - о туризме, "Линия судьбы" и многих других.

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