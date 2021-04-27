Назначен новый директор телеканала EL ARNA

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Камила Камназарова окончила Алматинский институт международной журналистики по специальности "журналист-международник". Имеет степень магистра делового администрирования.
Профессиональную деятельность начала в 2000 году в должности корреспондента информационной службы РТРК "Казахстан".
С 2004 по 2010 годы - редактор телеканала "Caspionet" АО "Агентство "Хабар".
С 2010 по 2013 годы - продюсер телеканала QAZAQ TV (Caspionet) АО "Агентство "Хабар".
С 2014 по 2017 годы - шеф-редактор телеканала QAZAQ TV АО "Агентство "Хабар".
С февраля 2017 года занимала должность шеф-редактора телеканала EL ARNA АО "Агентство "Хабар".
Камила Камназарова является автором и ведущей таких программ, как "Persona grata" - о дипломатах, "Perpetuum mobile" - о науке, "Travel guide" - о туризме, "Линия судьбы" и многих других.
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