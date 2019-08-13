Назначен новый руководитель "Казахфильма"

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Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Арман Асенов назначен президентом АО "Казахфильм", передает Kazakhstan Today.

Казахстанский актер, продюсер Арман Асенов родился 17 апреля 1972 года. Заслуженный деятель Казахстана. Председатель Гильдии кинопродюсеров и кинопроизводителей Казахстана. Лауреат премии Союза молодежи Казахстана. Награжден рядом государственных и юбилейных медалей.

В 1995 году окончил КазСХИ, в 1998 году окончил Высшие режиссерские курсы МФРК имени С. Эйзенштейна в Москве по специальности "организатор кинопроизводства, культурных и массовых программ", в 2000 году окончил Государственный финансовый институт.

1995-2002 годы - актер, продюсер АО "Казахфильм имени Ш. Айманова".

2002-2006 годы - генеральный директор РПО "Казкинопрокат", кинопродюсер.

2006-2007 годы - заместитель директора Дворца Республики в Алматы.

2007-2010 годы - директор Дворца "Жастар" в Астане.

2010-2014 годы - независимый директор, член совета директоров АО "Казахфильм имени Ш. Айманова", генеральный продюсер Национального продюсерского центра "Байтерек".

2014-2015 годы - первый вице-президент АО "Казахфильм имени Ш. Айманова".

2015-2016 годы - генеральный продюсер первого Национального киносериала "Казак Елі".

с 6 января 2017 года - директор ТОО "Дворец Республики", кинопродюсер.

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