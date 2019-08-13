Назначен новый руководитель "Казахфильма"

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Казахстанский актер, продюсер Арман Асенов родился 17 апреля 1972 года. Заслуженный деятель Казахстана. Председатель Гильдии кинопродюсеров и кинопроизводителей Казахстана. Лауреат премии Союза молодежи Казахстана. Награжден рядом государственных и юбилейных медалей.
В 1995 году окончил КазСХИ, в 1998 году окончил Высшие режиссерские курсы МФРК имени С. Эйзенштейна в Москве по специальности "организатор кинопроизводства, культурных и массовых программ", в 2000 году окончил Государственный финансовый институт.
1995-2002 годы - актер, продюсер АО "Казахфильм имени Ш. Айманова".
2002-2006 годы - генеральный директор РПО "Казкинопрокат", кинопродюсер.
2006-2007 годы - заместитель директора Дворца Республики в Алматы.
2007-2010 годы - директор Дворца "Жастар" в Астане.
2010-2014 годы - независимый директор, член совета директоров АО "Казахфильм имени Ш. Айманова", генеральный продюсер Национального продюсерского центра "Байтерек".
2014-2015 годы - первый вице-президент АО "Казахфильм имени Ш. Айманова".
2015-2016 годы - генеральный продюсер первого Национального киносериала "Казак Елі".
с 6 января 2017 года - директор ТОО "Дворец Республики", кинопродюсер.
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