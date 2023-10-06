Назначен новый руководитель холдинга "Байтерек"

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя - Нурлана Байбазарова, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя - Нурлана Байбазарова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Нурлан Байбазаров занимал ответственные должности как на государственной службе, так и в квазигосударственном секторе. В частности, работал в министерствах финансов и национальной экономики, нацкомпаниях "Қазақстан темір жолы" и "КазМунайГаз", Фонде развития промышленности. С ноября прошлого года занимал должность председателя правления Банка развития Казахстана.





Алихан Смаилов напомнил, что в своем послании народу глава государства поставил задачу по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга "Байтерек".





В результате должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов", - сказал премьер-министр.





Вместе с тем он добавил, что "Байтерек" должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильем и укреплению продовольственной безопасности республики.