Назначен новый руководитель управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города Алматы назначен Талгат Малыбаев, - На должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города Алматы назначен Талгат Малыбаев, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.





Талгат Малыбаев родился 20 декабря 1987 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "транспорт".





Свою трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста департамента стратегии и бюджетного планирования АО "Агро-Консалтинг- К" города Караганды.





В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" города Алматы, АО "НК "СПК "Жетысу" Алматинской области.





До назначения работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".



