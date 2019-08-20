Назначен новый замакима Мангистауской области

Актау. 19 августа. Kazakhstan Today - Бакытжан Качаков назначен заместителем акима Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

До назначения Качаков занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Бакытжан Аманжолович родился в 1982 году. Имеет высшее образование. Окончил Казахско-Американский университет по специальности "финансы и кредит", а также Государственный университет Дикинсона в США по специальности "финансист-экономист, проходил подготовку по повышению квалификации, имеет достаточный опыт работы на руководящих должностях.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности заместителя директора по финансовым вопросам в ТОО "Терра Холдинг ЛТД".

В 2007-2012 годах работал в таких должностях, как специалист-налоговый инспектор, ведущий специалист - ведущий налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц налогового комитета по Медеускому району города Алматы. Также работал экспертом Управления аудита, главным экспертом управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2012 год по 2013 год занимал должность начальника управления по работе с подведомственными финансовыми организациями департамента жилищного строительства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 год по 2014 год занимал должность главного специалиста, руководителя управления строительства и работы с финансовыми институтами департамента архитектуры, градостроительства и строительства Министерства регионального развития РК.

С 2014 год по 2016 год был назначен главным экспертом управления проектных работ, руководителем управления работы с финансовыми институтами, руководителем управления экономического анализа в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами.

С ноября 2016 года по апрель 2017 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 20 апреля 2017 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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