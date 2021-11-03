Назначен омбудсмен по спорту

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Как сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма, Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника главы ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка, района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе. Двукратный обладатель Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Стал чемпионом восточноазиатских игр, неоднократным чемпионом страны.
Окончил Казахский государственный институт физической культуры, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Московский государственный социально-гуманитарный университет. В 2004 году перешел в педагогическую сферу.
С 1986 по 1989 год - тренер по спорту в Алматинском училище олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасулы.
С 1989 по 1993 год - Казахский государственный институт физической культуры. Спортивный тренер-преподаватель.
С 1993 по 2004 год - штатный спортсмен сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.
С 2007 по 2009 год - старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.
Общественная деятельность: с 2000 года по настоящее время в составе Ассамблеи народа Казахстана. Заместитель председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК. Председатель молодежного крыла при Ассамблее народа Казахстана.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, в 2000 году награжден орденом "Парасат", награжден медалью "КР Тэуелсіздігіне 10 жыл".