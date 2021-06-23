Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Гулзат Кобенова назначена на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра образования и науки РК Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова.

С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова.

С 2009 года по 2010 год занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы - заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК, Елбасы.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора канцелярии президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года - председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С января 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

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