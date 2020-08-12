Назначен председатель Павлодарского областного суда

Павлодар. 11 августа. Kazakhstan Today - Председатель Верховного суда РК Жакып Асанов представил председателя Павлодарского областного суда Бакытжана Караманова, передает Kazakhstan Today.

Председатель Верховного суда отметил, что Бакытжан Караманов имеет многолетний опыт работы судьей.

Бахытжан Садуакасулы Караманов родился в 1962 году в Кызылординской области.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова.

1985-1986 - стажер прокуратуры Шилийского района Кызылординской области.

1986-1988 - следователь прокуратуры Кызылорды.

1988-1990 - следователь прокуратуры Сырдарьинского района Кызылординской области.

1990-1992 - юрист МГП "Жанна".

1992-1993 - старший следователь Актауской городской прокуратуры Мангистауской области.

1993-1993 - следователь Военной прокуратуры РК.

1993-1994 год - следователь, старший следователь Военной прокуратуры внутренних войск РК.

1994-1995 год - старший прокурор отдела общего надзора управления военных прокуратур, Алматы.

1995-1997 год - член Военного суда Войск РК, Алматы.

1997-2002 год - председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда войск РК, Алматы.

2002-2015 год - судья Военного суда РК, Астана.

2015-2020 год - председатель судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, судья Алматинского городского суда.

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