Койшыбаев назначен руководителем аппарата правительства РК

Фото: Галымжан Койшыбаев / ortcom.kz

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства Республики Казахстан, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства Республики Казахстан, сообщает Акорда.





Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова.





В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.





В 2004 году - полномочный представитель Республики Казахстан при Организации договора о коллективной безопасности.





В 2004-2006 годы - главный инспектор администрации президента Республики Казахстан.





В 2006-2008 годы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.





В 2008-2012 годы - чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.





В 2012-2016 годы - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.





С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.





С марта 2019 года возглавлял канцелярию премьер-министра РК.



