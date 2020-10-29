Назначен руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazakhstan Today.

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