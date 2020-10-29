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Назначен руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

28.10.2020 9370
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Нурболат Сергалиевич Айдапкелов назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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