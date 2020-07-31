Назначен руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Аким столицы Алтай Кульгинов представил главу управздрава на онлайн-совещании с главврачами больниц и поликлиник города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт акимата столицы, аким столицы Алтай Кульгинов поручил новому руководителю управления общественного здравоохранения принимать все необходимые меры для снижения динамики распространения СOVID-19.

Тимур Муратов в сфере медицины работает на протяжении 20 лет. Начинал с работы врачом в городской поликлинике №6. В разные годы работал заведующим отделением городской больницы №2, заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг городской больницы №2, главным врачом Акмолинской областной больницы №2. В последние годы работал заместителем руководителя управления общественного здравоохранения столицы, главным врачом станции скорой медпомощи. Прошел путь от врача до первого заместителя директора РГП на ПХВ "Больница Медцентра управления делами президента РК" в соответствии с принципом меритократии.

В акимате отметили, что карантинные меры позволили снизить значительную нагрузку на медработников и медучреждения. Благодаря принятым мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках города количество вызовов на станцию скорой медпомощи снизилось в три раза - с 3 тыс. до 1 тыс., на 67,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями, загруженность коечного фонда снизилась с 99% до 39%. Наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости коронавирусом.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1472 заболевших коронавирусной инфекцией. Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 87 664. Кроме того, 29 июля в стране 1177 человек выздоровели от КВИ. Итого выздоровевших в Казахстане 57 815 человек.

Напомним, 30 июля по поручению Касым-Жомарта Токаева госкомиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели.

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