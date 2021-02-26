Назначен вице-министр национальной экономики РК

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Куантыров Алибек Сакенович назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Алибек Куантыров родился в 1983 году в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2005-2010 годы - работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 годы - заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

В 2013 году - заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2019 годы - трудился на различных должностях в Администрации президента РК.

С апреля 2019 года и по настоящее время - заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента - Елбасы РК.





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