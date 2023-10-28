Назначен вице-министр промышленности и строительства Казахстана

Конференция прошла по трем тематическим блокам: "Военные угрозы", "Водная безопасность Казахстана" и "Социально-экономические факторы нестабильности в регионе"

Фото: Минобороны РК

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла международная научно-теоретическая конференция "Национальная и региональная безопасность в свете современных вызовов", - В Астане прошла международная научно-теоретическая конференция "Национальная и региональная безопасность в свете современных вызовов", сообщает пресс-служба Минобороны РК.





В мероприятии приняли участие депутаты обеих палат парламента РК, представители Конституционного суда, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных вузов, госорганов, международных организаций, научного сообщества, а также военные атташе, аккредитованные в Казахстане.





Начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов озвучил приветственное слово министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.





Обеспечивая социальный прогресс, экономическую устойчивость и справедливость, мы строим прочные основы для защиты населения и сохранения мирного будущего. Сегодняшняя встреча должна стать не только плодотворной площадкой для обмена мнениями, опытом, наработками и конструктивными предложениями, но и послужит толчком к работе на перспективу", - отмечено в обращении министра к участникам научного форума.





Конференция прошла по трем тематическим блокам: "Военные угрозы", "Водная безопасность Казахстана" и "Социально-экономические факторы нестабильности в регионе".





Термин "безопасность", по мнению организаторов конференции, сегодня охватывает гораздо больше жизненных сфер - от киберпространства и информационных технологий до борьбы за природные ресурсы и социально-экономическую стабильность.





Отметим, что в военной доктрине Казахстана информационное и психологическое воздействие отнесено к факторам, способным оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности. Не случайно сегодня информационное пространство рассматривается как новая сфера противоборства.





На конференции был проведен всесторонний анализ перечисленных проблем, выявлены наиболее актуальные вызовы и выработаны рекомендации, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.





Участники конференции отметили необходимость активного вовлечения экспертного сообщества, профессионального и научного потенциала всех стран региона в обсуждении вопросов безопасности, для формирования эффективных и устойчивых стратегий противодействия угрозам безопасности.