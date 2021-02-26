Назначен заместитель руководителя администрации президента РК

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Назначен заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Назначить Нуртілеу Мурат Абугалиулы заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Акорды.





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