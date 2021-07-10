Назначен заведующий сектора пресс-службы президента РК

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Приказом начальника канцелярии президента Республики Казахстан Мурат Нурбаев назначен заведующим сектора пресс-службы президента РК. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мурат Нурбаев в 2004 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности "журналистика", в 2006 году магистратуру по этой специальности.

В разные годы работал журналистом, редактором телеканалов "31-канал", "Казахстан", "Астана", "Седьмой канал".

Занимал должности руководителя пресс-службы АО "Банк развития Казахстана", пресс-секретаря министра труда и социальной защиты населения, руководителя пресс-службы группы компаний "Алтын Кыран", консультанта пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, консультанта, инспектора пресс-службы президента РК.

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