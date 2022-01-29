Назначена глава аппарата Минэнерго РК

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Приказом министра энергетики Республики Казахстан Жанар Жарылгасова назначена на должность руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в Жамбыле.

Окончила Актауский политехнический университет имени Ш. Есенова, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).





Трудовую деятельность начала в 1996 году в должности ведущего инженера кафедры "Химическая технология топлива и углеводородных металлов" КазНТУ имени К. Сатпаева.

В 2000-2008 годах работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 годах - главный эксперт управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 годах занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 годах работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК.

С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.