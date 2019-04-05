Назначены вице-министры информации и общественного развития РК

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В правительстве Казахстана произведен ряд кадровых изменений, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Азильханов Марат Алмасович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. До назначения Азильханов работал ответственным секретарем Министерства общественного развития РК.

Кроме того, постановлением правительства Республики Казахстан Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития РК и освобождена от ранее занимаемой должности. До назначения она работала вице-министром информации и коммуникаций РК.

Также постановлением правительства Республики Казахстан Щеглова Динара Ринатовна освобождена от должности согласно поданному заявлению.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства