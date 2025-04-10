Не соответствует действительности - в МВД прокомментировали информацию о необходимости замены водительских удостоверений

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении проект нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства.





В рамках проекта Налогового кодекса предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот. Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора - 25%, игорного бизнеса - 25%, социальной сферы - 10% и сельского хозяйства - 3%. Базовая ставка останется на уровне 20%.





При приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования и программного обеспечения будут предоставляться инвестиционные налоговые преференции.





В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Базовый налоговый вычет из заработной платы устанавливается в размере 30 месячных расчетных показателей в соответствии с законом о республиканском бюджете.





Также новым Налоговым кодексом предусмотрено, что сумма налога для автомобилей старше 10 лет снижается на 30%, а старше 20 лет - на 50%. Предметы "роскоши" - дорогостоящие имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.





В мажилисе напомнили, что 20 февраля 2025 года правительство внесло на рассмотрение палаты новые поправки, согласно которым предлагалось снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге), а ставку НДС повысить с 12% до 16% с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей. Однако в ходе работы над проектом депутаты предложили увеличить порог для постановки на учет по НДС минимум в два раза.





В результате правительство приняло предложение депутатов. В проекте нового Налогового кодекса порог по НДС определен в размере 40 млн тенге.





В проекте нового Налогового кодекса сохранены следующие налоговые ставки:





социально значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС;

в социальной сфере, в здравоохранении правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС 10% будут обложены только платные медицинские услуги;

КПН в социальной сфере будет увеличиваться поэтапно - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года;

по специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено, - будет разрешено;

для сельхозтоваропроизводителей сохраняется льготная ставка "минус 70%";

для обрабатывающей промышленности будет сохранена ставка КПН 20%;

НДС будут обложены также банковские операции.





Агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок для предупреждения роста цен", - заверили в палате парламента.





Кроме того, новым документом предусмотрено, что в случае неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения размер ставки платы за пользование земельными участками будет увеличен до 100-кратного. Также увеличиваются ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.





Вместе с тем планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком. Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры.





Наряду с этим предлагается увеличить социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью первой, второй или третьей групп и детей с инвалидностью до 5 тыс. МРП, а ставку госпошлины с исков в суды о расторжении брака повысить до 5 МРП.