МЧС: Не во всех регионах Казахстана завершены превентивные противопаводковые мероприятия

Фото: МЧС РК

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1223 населенных пункта, - На сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1223 населенных пункта, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в ходе республиканского совещания по вопросам подготовки к паводковому периоду.





Как доложил глава МЧС, для защиты населенных пунктов, находящихся в паводкоопасной зоне возведено 576 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 822 км дренажных систем, каналов и арыков. Установлено и заменено 960 водопропускных сооружений на автомобильных и ж/д сообщениях. На опасных участках 74 рек проведены работы по дноуглублению на площади порядка 500 км, берегоукреплению и очистке русел.





При этом министр отметил, что не во всех регионах превентивные мероприятия завершены в полном объеме. Это было выявлено в ходе совместных проверок аппарата правительства и МЧС. Контроль осуществляется Комитетом предупреждения ЧС, который будет принимать соответствующие меры, вплоть до административной ответственности акимов.





В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопросы прохождения паводкового периода в Кызылординской области с учетом угроз, связанных с повышенными сбросами воды из Шардаринского водохранилища и частичного ледостава на реке Сырдарья. Внимание было также акцентировано на Атырауской и Костанайской областях, где имеются риски.





О полной готовности к паводковому периоду говорить еще рано. Есть ряд проблем, решения по которым до сих пор не приняты. Особенно это касается регионов с повышенными рисками подтопления. Сейчас, в первую очередь, следует проверить степень готовности населенных пунктов к паводкам. Поручаю создать региональные комиссии, в рамках которых нужно посетить каждый населенный пункт, изучить существующие риски и принять необходимые меры. Все акимы несут персональную ответственность, поэтому должны активизировать работу и принять исчерпывающие меры по реализации намеченных противопаводковых мероприятий", - подчеркнул Бектенов.





По итогам совещания премьер-министр поручил:





Акиматам регионов - до 1 марта подготовить все ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населенных пунктов, подготовить водоотводные каналы и арыки, провести расчистку ливневых канализаций. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены дамбами. Поручено подготовить запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется.





Министерству водных ресурсов и ирригации - с учетом прогнозных данных определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости заблаговременно принять меры по безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоемах.





Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС и другими госорганами - использовать потенциал информационной системы Tasqyn для определения и прогнозирования действий по проведению противопаводковых работ в возможных зонах подтоплений.





Министерству по чрезвычайным ситуациям - обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию. Отработать алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами, совместно с МВД - вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также нужно проверить готовность эвакопунктов и техники, предназначенных для эвакуации людей.





Кроме того, поручено создать республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков по аналогии с прошлым годом.





Премьер-министр поручил акимам и ведомствам завершить подготовку к паводковому сезону к началу марта.





Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП "Казгидромет", погода в феврале ожидается теплой, с осадками и перепадами температуры, из-за чего возможна ледяная корка. В марте прогнозируется потепление и обильные осадки, что увеличивает риск паводков. По данным Министерства экологии и водных ресурсов, показатели влагозапасов в пределах и больше нормы наблюдаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, Ұлытау, Абай, Жетісу, в западных частях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и в горно-предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей. Вместе с тем глубина промерзания почвы в ряде регионов меньше, чем в прошлом году.