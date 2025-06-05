04.06.2025, 20:12 44991
НУХ "Байтерек" задолжал более 8 трлн тенге
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 4 июня, председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов рассказал о результате проверки холдинга "Байтерек". По состоянию на 1 января консолидированный долг группы компаний холдинга достиг более 8 трлн тенге.
Мы выявили случаи, когда новые займы направлялись на решение внутренних вопросов или погашение прошлых кредитов вместо направления денег на экономически эффективные проекты", - рассказал Алихан Смаилов.
Он уточнил, что по состоянию на 1 января консолидированный долг группы компаний НУХ "Байтерек" превысил 8 трлн тенге. В отдельных случаях средства заимствовались без фактической востребованности. К примеру, фонд "Даму" привлек от Азиатского банка развития значительные ресурсы под госгарантию.
Деньги предназначались для финансирования малого и среднего бизнеса через банки и микрофинансовые организации. Однако порядка 11 млрд тенге были возвращены по причине отсутствия заявок от бизнеса", - отметил глава ВАП.
Ранее Алихан Смаилов на пленарном заседании в мажилисе озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению. Глава ВАП проинформировал, что по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены: финансовые нарушения на 741 млн тенге; неэффективное использование средств на 32 млрд; потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге. По его словам, материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 - в правоохранительные органы.
новости по теме
05.06.2025, 10:06 2916
Минздрав Казахстана усиливает контроль за деятельностью процедурных кабинетов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах, сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи. Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов", - отметили в Минздраве.
В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.
В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются", - сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.
По данным Минздрава, аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.
Отметим, внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.
Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения", - отметили в ведомстве.
Напомним, весной этого года в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. После этого Минздрав провел внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения.
04.06.2025, 19:12 48011
За чей счет будут возмещаться сверхзатраты? - депутат о нарушениях в работе Минздрава и "СК-Фармация"
Бакытжан Базарбек заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения лекарствами
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во время пленарного заседания в среду, 4 июня, депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
Базарбек, обращаясь к НК "СК-Фармация", отметил, что компания сама выбирает единственного закупщика, поставщика, единственного дистрибьютора.
Они вносили изменения в приказы, эти приказы не заработали. Наоборот, поднялись цены в интересах этих фармацевтических компаний. И в итоге пострадал простой народ, миллиарды ушли в никуда. Кто понес наказание? За чей счет будет возмещен ущерб?" - поинтересовался он.
В ответ вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев заявил, что данные соглашения были заключены в 2023 году. В 2024 году эти контракты еще действовали. Это трехлетние контракты. Он добавил, что расторжение договоров опасно срывами поставок.
Причина простая - это подписанный приказ, он дал резкий скачок увеличения стоимости услуг. И тогда вопрос к 2023 году, к лицам, которые подписывали приказ", - сказал представитель Минздрава.
В свою очередь депутат акцентировал внимание на ущербе в миллиарды тенге.
Это бюджетные, народные деньги. Кто понес ответственность? За счет кого будут возмещаться сверхзатраты? Говорят, освобождены руководители "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств. А почему они не привлечены к уголовной ответственности? Как минимум тут 10 уголовных дел", - сказал Бакытжан Базарбек.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании в мажилисе озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению. Глава ВАП проинформировал, что по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены: финансовые нарушения на 741 млн тенге; неэффективное использование средств на 32 млрд; потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
04.06.2025, 18:35 51416
Сарпеков стал исполняющим обязанности главы аппарата Агентства по атомной энергии
Ранее он занимал пост заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля
Фото: Агентство РК по атомной энергии
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Азат Сарпеков назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, проинформировали в пресс-службе агентства.
Сарпеков Азат Толкынович приступил к исполнению обязанностей руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", - проинформировали в ведомстве.
Азат Сарпеков начал трудовую деятельность в 2009 году в городе Семее в качестве мастера производственного обучения в колледже электротехники. В дальнейшем занимал должности заведующего учебно-производственными мастерскими, заместителя директора по профессиональному обучению, а затем - директора этого учебного заведения.
Также занимал должность первого заместителя председателя Семейского городского филиала партии Nur Otan. Позднее возглавил государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теплокоммунэнерго", работая в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2023 года занимал пост заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.
Ранее был назначен заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии.
04.06.2025, 17:31 55861
Первый пуск с ракетного комплекса "Байтерек" запланирован на конец 2025 года
Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Протоколом вносится поправка о сдвиге сроков начала летных испытаний на декабрь 2025 года в связи со сложившейся геополитической обстановкой, которая привела к нарушению поставок оборудования и комплектующих. Также увеличивается количество пусков от российской стороны с комплекса "Байтерек" с двух до трех в год в период с 2028 по 2039 годы. Данное изменение позволит достичь окупаемости проекта", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, вносится изменение, направленное на применение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость за нерезидента.
Эта мера позволит избежать дополнительных трат из республиканского бюджета. Также меняются условия исчисления сроков применения налоговых преференций для АО "СП "Байтерек" по корпоративному подоходному налогу", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что реализация этого межгосударственного проекта важна для сохранения инфраструктуры и кадрового потенциала космодрома.
Своевременный ввод комплекса "Байтерек" в эксплуатацию позволит Казахстану создать полноценную космическую отрасль с эффективной коммерческой структурой - от разработки и создания космических аппаратов до их запусков с комплекса "Байтерек". Проект позволит привлечь финансирование и создать новые рабочие места в регионе", - добавили в мажилисе.
Напомним, более 2 тысяч туристов прибывают в Казахстан на каждый запуск ракеты.
04.06.2025, 15:17 62706
Неэффективные траты, завышение цен, продажа препаратов с истекающим сроком годности: в ВАП озвучили нарушения в системе лекарственного обеспечения
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании в мажилисе озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.
Глава ВАП проинформировал, что по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены:
- финансовые нарушения на 741 млн тенге;
- неэффективное использование средств на 32 млрд;
- потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
По его словам, материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 - в правоохранительные органы.
Смаилов сообщил, что объем фармацевтического рынка РК в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом он на 84% представлен продукцией иностранного производства. За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.
Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге", - заявил глава ВАП.
За последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за 5 лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.
Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое - с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", - указал председатель ВАП.
Он также отметил, что воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.
Кроме того, Смаилов обратил внимание, что слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. К примеру, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда.
Здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Вместе с тем он обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны.
Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.
Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках.
Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 года.
Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат.
Несвоевременные контракты и срывы графиков поставок нарушают непрерывность лечения пациентов. В 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи. Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет. В 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата "СТ-KZ", что за три года составило 258 млрд тенге.
Затраты на логистику за 3 года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Это также отражается на себестоимости лекарств.
Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности либо не предусмотренных протоколами лечения.
Вместе с тем аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.
Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", - отметил Алихан Смаилов.
В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям.
Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения. ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане создадут список недобросовестных поставщиков медикаментов.
04.06.2025, 14:38 66081
Назначен вице-министр науки и высшего образования РК
Им стала Гулзат Кобенова, ранее возглавлявшая Комитет высшего и послевузовского образования
Фото: Правительство РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования, сообщает пресс-служба правительства.
В разные годы Кобенова занимала руководящие должности в Комитете по контролю в сфере образования и науки МОН РК, Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, Комитете по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.
С 2023 года по настоящее время трудилась председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.
04.06.2025, 13:06 72086
Новые правила формирования тарифов начнут действовать с 13 июня в Казахстане
Изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта - не более одного раза в год
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 июня вступят в силу новые правила формирования тарифов. Соответствующий приказ подписал министр национальной экономики РК.
В частности, в правилах появилась целая глава, в которой расписан порядок обращения субъекта в уполномоченные органы с целью изменения утвержденной тарифной сметы или утвержденной инвестиционной программы, а также сроки рассмотрения заявления
Также в правила добавлены новые понятия:
электронная платформа закупок модернизации - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов, закупки товаров, работ и услуг, приобретения товаров у отечественных товаропроизводителей, заключения контрактов "под ключ", мониторинга реализации проектов в части национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов;
финансовый оператор - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";
технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства - акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".
Изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта - не более одного раза в год", - говорится в тексте документа.
В нем также перечислены основания для изменения тарифа, в числе которых: объявление чрезвычайной ситуации, изменение ставок налогов и других обязательных платежей, изменение среднемесячной номинальной зарплаты работников и т.д.
04.06.2025, 11:41 74276
Государственные символы - это атрибуты независимости Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии поднятия государственного флага подчеркнул, что госсимволы - это атрибуты независимости РК, сообщает Акорда.
Герб, флаг и гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан - суверенная страна. Поднятое ввысь знамя служит воплощением духовной силы народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника проводится церемония поднятия нашего флага. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наш небесно-голубой стяг, который сегодня развевается в мирном небе нашей Отчизны - Республики Казахстан. Наш священный долг - передать его будущим поколениям", - заявил глава государства.
По его словам, сегодня флаг РК признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Казахстан - сильное и прогрессивное государство, и это подтверждают достижения наших соотечественников. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Герб, флаг и гимн - это олицетворение подлинного патриотизма. Они занимают особое место в сердце каждого гражданина. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее", - подчеркнул президент.
Далее глава государства напомнил о том, что в этом году исполняется 30 лет Конституции - одной из прочных опор нашей государственности.
Основной закон содержит главные принципы, на которых зиждется наше общество. Следуя духу Конституции, мы утверждаем верховенство закона и порядка и шаг за шагом претворяем в жизнь масштабные преобразования", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Далее президент обратился к выпускникам военных учебных заведений, которым каждый год в День государственных символов вручают офицерские погоны.
Доброй традицией стало вручение офицерских погонов лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов", - добавил он.
Также в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников учебных заведений Министерства обороны, КНБ, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям получили офицерские погоны из рук президента - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
В завершение мероприятия роты почетного караула службы государственной охраны, Министерства обороны и Национальной гвардии Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед главой государства и участниками церемонии.
Напомним, сегодня отмечается День государственных символов Республики Казахстан.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.06.2025, 08:30Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в четверг 05.06.2025, 09:012946Сегодня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ 05.06.2025, 09:152171Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии 05.06.2025, 10:061876Минздрав Казахстана усиливает контроль за деятельностью процедурных кабинетов 05.06.2025, 09:331831В области Жетысу пресекли попытку вывоза крупной партии свинца стоимостью 60 млн тенге 30.05.2025, 08:29442371Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52434876Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 31.05.2025, 09:11386691Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая 31.05.2025, 19:59376426В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи 01.06.2025, 09:11368591В Казахстане ожидаются дожди с грозами 06.05.2025, 12:20504591Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13502136Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33483146Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 30.05.2025, 08:29442371Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52434876Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?