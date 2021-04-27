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Nur Otan возьмет на контроль проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства

26.04.2021 13771
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Нехватка пастбищных земель, воды для сельскохозяйственных нужд, недостаток специалистов, дороговизна семян и большой износ сельхозтехники. Об этих и других проблемных вопросах шла речь на первом организационном заседании нового Республиканского общественного совета партии "Nur Otan" по развитию аграрного сектора, где также был утвержден состав и определен план работ на предстоящий год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача совета - это контроль за реализацией предвыборных обещаний в сфере сельского хозяйства. Наиболее остро стоит вопрос удорожания продуктов питания. 
 
Как отметил секретарь партии "Nur Otan" Марат Сембеков, за прошлый год цены на сахар и растительное масло выросли на 34-36%, крупы - на 29%, овощи и фрукты - на 15-20%.
 
Он предложил членам нового Совета партии совместно с уполномоченными органами рассмотреть вопросы по увеличению мощности производства, развитию инфраструктуры сельского хозяйства за счет строительства и модернизации мясомолочных ферм, птицефабрик, теплиц, расширения площадей посева, которые предусмотрены в предвыборной программе партии "Nur Otan".
 
На отсутствии объективной статистики в агропромышленном секторе сделал акцент член Совета Ярали Халилов. Он отметил, что за последние 5 лет наблюдается значительный рост производства сельхозпродукции, однако импорт продолжает расти. Так, если в 2015 году он составлял $3,4 млрд, то в прошлом году превысил $4 млрд.
 

В этой связи считаю вполне возможным, что некоторые данные статистики не соответствуют действительности", – выразил свои сомнения Ярали Халилов.

 
Член Совета Сергей Звольский также сделал акцент на росте цен на продукты питания. По его данным, в Петропавловске цена за 1 килограмм картофеля превысила 400 тенге. Вдобавок он также рассказал о трудностях в растениеводстве.
 

Дачники не могут заниматься садоводством из-за проблем с поливом. Есть предприятия, которые готовы заниматься выращиванием овощей, но опять же не хватает воды. Еще электроэнергия. Надо серьезно заниматься нетрадиционными источниками, потому что сейчас цены на электричество просто ушли в "космос", - сказал Сергей Звольский.

 
В свою очередь, член Совета Серик Темирханов поднял вопрос об отсутствии в госпрограмме развития агропромышленного комплекса рыбной отрасли.
 
По итогам заседания членами совета с учетом социальной значимости принято решение ежемесячно рассматривать и решать поднимаемые аграриями вопросы, а также заслушать отчет руководства Министерства сельского хозяйства на следующем заседании.
 

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