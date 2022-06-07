Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК

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4 апреля Народная партия Казахстана объявила и официально направила в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию инициативу о том, что народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка Народной партии принята и является важнейшей для восстановления социальной справедливости. Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", - говорится в заявлении Народной партии Казахстана.
В партии отметили, что "правительство неспособно эффективно управлять государственными активами. За годы своего существования фонд "Самрук-Казыны" получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивиденды. С 2008 года взносы в уставный капитал Фонда из бюджета составили 1,8 трлн тенге, а дивиденды, который выплатил Фонд в бюджет, - всего 450 млрд тенге".
Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу". Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов, принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, "Ак жол", а также непарламентские партии, в том числе еще не зарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона", - отмечается в заявлении.
В НПК считают, что благодаря народному закону каждый казахстанец сможет напрямую получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний.
Также закон должен предусматривать механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат таких активов из рук олигархов в народную собственность.
Кроме того, в связи с принятыми изменениями Конституции и до разработки нового закона мы требуем, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", Air Astana, QazaqGaz и др. В текущих условиях они будут проданы по дешевой цене, что принесет народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти олигархам", - подчеркивают в Народной партии.
Кроме того, в партии отмечают, что до конца года нужно вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж финансовые средства, которые также должны стать собственностью народа. Это порядка $140 млрд долларов США.
Давайте вместе строить справедливый Казахстан, совместно управлять народной собственностью, чтобы каждый казахстанец получал выгоды от богатств нашей страны", - добавили в партии.
Напомним, 5 июня состоялся референдум по поправкам в Конституцию.
По предварительным данным, явка граждан составила 68,6% от общего числа граждан, включенных в списки. Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, были включены 11 734 642 человека. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 475 человек.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.
Одну из поправок предлагается внести в пункт 3 статьи 6 Конституции. В новой редакции он будет выглядеть следующим образом: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".