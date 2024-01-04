О чем говорил президент Казахстана в интервью Egemen Qazaqstan
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевые тезисы интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
- Токаев анонсировал расширенное заседание правительства, на котором подведут итоги социально-экономического развития и определят тактику дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
- В 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
- Токаев высказался о январских событиях и ответил на вопрос касательно решения о приглашении военнослужащих ОДКБ. По его словам, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы.
- Президент рассказал о попытке навязать модель двоевластия в стране. По его словам, это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии. Эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса.
- Глава государства ответил на вопрос, есть ли в Казахстане политические заключенные.
- Президент опроверг слухи о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в выборах.
- Токаев рассказал о новых подходах к управлению экономикой и проблемах закредитованности граждан.
- Токаев высказался о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ.
- Президент высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Он отметил, что будут проведены широкие общественные слушания и вопрос будет решен на всенародном референдуме.
- Глава государства отметил, что в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии.
- Токаев рассказал о сотрудничестве с Россией.
- Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми - Токаев.
- Токаев рассказал о принимаемых мерах для снижения случаев насилия и жестокости, а также прокомментировал петицию, набравшую силу после резонансного убийства Салтанат Нукеновой.
- Токаев высказался о книге первого президента Назарбаева и о том, будет ли сам писать мемуары.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.