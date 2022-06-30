О чем будут говорить участники VI Каспийского саммита

АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - В Ашхабаде 29 июня состоится VI Каспийский саммит, в котором примут участие главы России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным RT , лидеры обсудят вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, а также ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "Каспийской пятерки".

Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "Каспийской пятерки", - говорится в сообщении.

Как заявил в преддверии саммита помощник президента России Юрий Ушаков, ожидается, что во время встречи в Ашхабаде стороны подтвердят стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии.

А главное, будет подтверждена приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что на предстоящем саммите стороны подтвердят значение Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

До этого Лавров сообщал, что РФ и Казахстан помогут Туркмении с организацией Каспийского саммита, чтобы он "был успешным и завершился принятием значимых договоренностей". Кроме того, глава МИД России выражал надежду, что по итогам этой многосторонней встречи в Ашхабаде будет согласован "хороший пакет" итоговых документов.

Также, по сообщению Кремля, ожидается, что Владимир Путин проведет ряд двусторонних бесед с участниками саммита.

Стоит отметить, что в преддверии VI Каспийского саммита в Ашхабаде 28 июня прошло совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, после которого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны ускорят работу над соглашением по военному взаимодействию. По словам Лаврова, было подтверждено, что в регионе Каспийского моря исключено присутствие вооруженных сил неприбрежных государств.

Точно так же, как и в сфере мореплавания в целом, включая гражданское мореплавание, решено было в рамках Конвенции о правовом статусе Каспийского моря то, что здесь судоходство осуществляется только судами под флагом одной из каспийских стран. Этот же принцип действует и в отношении входа и выхода из Каспийского моря любого судна", - отметил Лавров.

Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоялось во время прошлого саммита, который проходил в августе 2018 года в Казахстане.

Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с настоящей конвенцией, - говорится в документе. - Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного права".

В конвенции также подчеркивается, что деятельность сторон в Каспийском море будет осуществляться на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, равенства государств, "неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга". К тому же конвенция предусматривает решение всех вопросов на море мирными средствами и неприсутствие там "вооружённых сил, не принадлежащих сторонам".

Как заявил президент России во время своего выступления на V Каспийском саммите, конвенция, подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров, закрепляет исключительное право и ответственность всех сторон "за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования".

Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав", - подчеркнул Путин.

По его словам, приоритетное внимание в сотрудничестве прикаспийских государств будет уделяться наращиванию региональных торгово-экономических и транспортных связей. Президент РФ напомнил, что в России была принята и до сих пор реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года.

В ней определены перспективы комплексной модернизации каспийских морских коммуникаций, сопутствующей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В частности, запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта в районе Каспийска, который будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн", - сказал российский лидер.

Подчеркнул Путин и необходимость обеспечения безопасности региона, поскольку в его непосредственной близости находятся очаги нестабильности, включая Ближний Восток и Афганистан.

Поэтому тесного сотрудничества требует сама жизнь, коренные интересы наших народов, - сказал президент РФ. - Важно, чтобы государства "пятерки" и далее наращивали системное взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, расширяли совместную работу специальных служб и пограничных ведомств".

Стоит отметить, что осенью 2019 года законопроект о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря был принят Госдумой и Советом Федерации, а позже подписан Владимиром Путиным.

Как отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов, на саммите сторонам важно подтвердить значение Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, поскольку этот документ имеет колоссальное значение для стран региона.

Конвенция отображает согласованное отношение пяти государств к этому водоему, позволяет снять все возможные противоречия и создать международно-правовую базу для развития сотрудничества между странами региона. Это экономическое, дипломатическое и культурное взаимодействие, возможность выступать в качестве единой группы с согласованными интересами и добиваться общих целей", - заявил эксперт.

В свою очередь политолог-востоковед, редактор журнала "Восток" Каринэ Геворгян отметила, что предстоящий VI Каспийский саммит крайне важен как для России, так и для всего региона.

Предстоящие переговоры приобретают особое значение с учетом интенсивных попыток Запада посеять хаос и разжечь конфликты на постсоветском пространстве, а также в регионе Персидского залива. Каспийский регион - сердце Азии, который имеет большое геополитическое значение для России", - подчеркнула эксперт.

По мнению Геворгян, российская сторона имеет множество интересов в Прикаспийском регионе.

В частности, речь идет об экономическом сотрудничестве, о возобновляемых ресурсах, которые есть в Каспии, в том числе нересте редких каспийских деликатесных рыб. К тому же через Россию проходят различные коммуникации, обеспечивающие транспортировку углеводородов прикаспийских государств, прежде всего Казахстана. Все это дает пространство для диалога со странами региона", - отметила специалист.

По ее словам, Каспийское море имеет и свою транзитную ценность для России.

Этот водоем предполагает множество маршрутов. В частности, это единственное прямое сообщение с Ираном. Например, в случае закрытия воздушных коридоров рядом стран, включая Грузию, Россия имеет возможность по крайней мере через Каспий, через Иран оказаться в Персидском заливе, в Индийском океане, добраться до ОАЭ и Саудовской Аравии", - заявила Геворгян.

В свою очередь Вавилов отметил, что о важности предстоящего саммита говорит в первую очередь личный визит Владимира Путина в Ашхабад.

Это свидетельствует об особом значении сотрудничества с прикаспийскими государствами в условиях международной турбулентности. Россия намерена развивать Прикаспийский регион и укреплять связи с дружественными странами. Теперь пришло время активнее наращивать взаимодействие", - констатировал эксперт.

Также аналитики отметили важность двусторонних переговоров Владимира Путина с коллегами в рамках саммита. По словам Вавилова, президенту России необходимо будет согласовать с лидерами прикаспийских государств позиции по ряду проблем, в частности по безопасности региона — из-за нестабильной ситуации в Афганистане и других странах Ближнего Востока.

Сторонам нужно будет сверить тактику борьбы с общими вызовами. Поэтому работа в рамках саммита и на его полях обещает быть насыщенной, а переговоры - весьма перспективными. Для России и стран региона VI Каспийский саммит важен и с точки зрения того, что Запад весьма недальновидно и близоруко подходит к отношениям с Россией и ее партнерами. При этом прикаспийские страны искренне хотят развивать отношения с Москвой", - заявил аналитик.

При этом Вавилов подчеркнул, что в первую очередь Россия заинтересована в обеспечении безопасности Прикаспийского региона.

Россия намерена сделать так, чтобы на этих территориях сохранялась стабильность, поддерживались добрососедские отношения между странами", - заявил специалист.

Как спрогнозировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT, помимо этих аспектов стороны также обсудят вопросы международной повестки.

В частности, они могут обсудить способы противодействия санкциям Запада, в том числе за счет создания единого экономического пространства. До настоящего момента прикаспийские страны не использовали весь потенциал такого сотрудничества. Пришло время наконец-то это сделать", - заключил эксперт.