18.08.2024, 09:03 44001

О системных нарушениях при строительстве дорог в Алматы рассказал Антикор

В числе регулярных нарушений - повторный ремонт одних и тех же дорог, плохие бордюры и неопытные подрядчики
О системных нарушениях при строительстве дорог в Алматы рассказал Антикор
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы на совещании с участием представителей государственных органов, филиала Национального центра качества дорожных активов, заказчиков и подрядчиков рассказала о системных нарушениях в сфере строительства и ремонта дорог.

Ведомство провело подробный анализ процессов планирования и расходования бюджетных средств на строительство и ремонт дорог в связи с тем, что дорожная инфраструктура Алматы нередко подвергается критике как со стороны граждан, так и со стороны средств массовой информации.

В Антикоре отметили, что с 2020 по 2024 годы на ремонт дорог в Алматы выделено порядка 242,4 млрд тенге.

Несмотря на значительный объем выделяемых средств, анализом выявлены следующие недостатки и коррупционные риски в данной отрасли:

  • неэффективное планирование (нереализованные ПСД, повторное восстановление дорожного полотна после ремонта сетей тепло-, водоснабжения);
  • нарушения при продлении сроков договоров о госзакупках;
  • двойное выполнение ремонтных работ на одной и той же улице;
  • несоблюдение требований к форме бордюров и прилегающей территории;
  • отсутствие у субподрядов должной материально-технической оснащенности и опыта в сфере строительства дорог.

На совещании также были заслушаны доклады руководителей госорганов о мерах по завершению объектов строительства и ремонта дорог, в том числе о приведении в соответствие участков по резонансным публикациям в СМИ и социальных сетях, выслушаны мнения и предложения подрядных организаций, обсуждены проблемные вопросы и даны конкретные рекомендации государственным органам и заинтересованным лицам.

Руководитель Антикоррупционной службы города Арман Рахимов отметил, что для решения существующих проблем необходимо объединение совместных усилий всех заинтересованных сторон, поскольку качественное дорожное строительство имеет критическое значение для экономического роста и улучшения качества жизни алматинцев.

Жалобы на состояние дорог регулярно поступают от жителей Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.

В частности, жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете. Там дорожную разметку нанесли, не залатав ямы. А по улице Орманова ямы более месяца доставляли неудобства участникам дорожного движения. В Бостандыкском районе Алматы дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.

Напомним, на состояние общественных мест и разбитые дороги казахстанцы теперь могут пожаловаться через мобильное приложение "Таза Қазақстан", которое доступно в мобильном приложении eGov Mobile.
 
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Теги:ДорогикоррупцияАлматыАнтикор

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19.08.2024, 11:07 1446

Токаев посетит Таджикистан с государственным визитом

Планируется подписание ряда двусторонних документов
Токаев посетит Таджикистан с государственным визитом
Фото: Акорда
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22-23 августа посетит Республику Таджикистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран", - проинформировали в пресс-службе.


Также глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Кроме того планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, ранее Казахстан посещал президент Конго Дени Сассу-Нгессо.
 
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Теги:ТокаевВизитТаджикистан
16.08.2024, 17:22 99561

Казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов

Минздрав разработал новый механизм
Казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов
Фото: Depositphotos
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения разработало новый механизм, который позволяет сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.

Учитывая поступившие обращения Министерство здравоохранения совместно с отечественной ассоциацией стоматологов проработало механизмы, которые направлены не на ограничение, а на обеспечение прозрачности процедуры получения стоматологической услуги с подтверждением ее получения через использование инструментальных методов диагностики", - сообщил спикер.


При этом предусматривается несколько этапов:

  • план обследования и лечения с подтверждающими документами;
  • подача документов в комиссию;
  • заключение договора со стоматологической клиникой;
  • внесение данных в паспорт здоровья.

В каждой поликлинике есть врачебно-консультативная комиссия. Отбасы банк, который будет производить оплату услуг стоматологических клиник, будет производить это на основании справок врачебно-консультативных комиссий наших поликлиник, в состав которых будут входить представители Казахстанской стоматологической ассоциации. Поэтому будут два снимка на руках: снимок до оказания услуги и снимок после оказания услуги. Как заверяют наши коллеги, подделать их практически невозможно. Есть индивидуальные особенности у каждого человека, которые будут отражены на этом снимке", - добавил вице-министр.


Напомним, в июле стало известно, что правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.

Сообщалось, что с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.

Позже в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.
 
16.08.2024, 12:25 112976

Пять испытательных лабораторий Алматы оштрафовали на более чем 11 млн тенге

В ходе проверок выявлены нарушения
Пять испытательных лабораторий Алматы оштрафовали на более чем 11 млн тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пять испытательных лабораторий города Алматы наложен штраф в 11,7 млн тенге, сообщает пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

На испытательные лаборатории наложены административные штрафы на общую сумму 11 690 718 тенге, а также приостановлены аттестаты аккредитации на срок шесть месяцев", - проинформировали в пресс-службе.


В ведомстве уточнили, что в ходе проверок было установлено, что свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выданные лабораториями, содержат нарушения требований технического регламента Таможенного союза.

Аккредитованные испытательные лаборатории обязаны проводить осмотр транспортного средства, включая идентификацию по номеру, техническую экспертизу конструкции, а также необходимые испытания и измерения. По результатам этих процедур оформляется протокол и СБКТС. Однако проверки показали, что указанные испытательные лаборатории фактически не проводили испытания транспортных средств перед выдачей СБКТС. Это является нарушением", - добавили в комитете.


Напомним, в 2022 году эксперт заявил, что лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование.
 
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Теги:ШтрафЛабораторияАлматы
16.08.2024, 12:11 113806

Токаеву презентовали план развития Косшы

После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек
Токаеву презентовали план развития Косшы
Фото: Акорда
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарту Токаеву презентовали план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, сообщает Акорда.

После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.

В рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов", - проинформировали президента.


В мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.

Акорда

В общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфитеатр.

Акорда

Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.
 
16.08.2024, 11:35 115421

Молодое поколение должно стремиться к образованию - Токаев   

Президент пожелал успехов в новом учебном году
Молодое поколение должно стремиться к образованию - Токаев
Фото: Акорда
Кокшетау. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в школу-гимназию в Косшы подчеркнул, что молодое поколение должно стремиться к образованию, сообщает Акорда.

Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


В ходе визита глава государства осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку. Затем он побеседовал с педагогами и учащимися.

Образовательное учреждение возведено в соответствии со стандартами национального проекта "Комфортная школа". В настоящее время здесь обучаются 2700 учащихся в две смены. Наряду с учебными кабинетами в школе имеются актовый зал на 280 мест, столовая на 360 мест, 2 спортивных зала, кабинеты информатики, химии, физики, биологии, технологии и музыки", - проинформировали в Акорде.


Фото: Акорда

Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу "Слово об отце" и школьный автобус отечественного производства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-сингапурского форума ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании" заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК.
 
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Теги:ТокаевшколаВизит
16.08.2024, 11:08 117121

Ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков поручил Бозумбаев

Большинство жилых объектов в ЗКО обещают ввести в эксплуатацию к 1 сентября
Ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков поручил Бозумбаев
Фото: primeminister.kz
Уральск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время строительство идет в селах Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселках Деркул, Зачаганск и микрорайоне Жулдыз в Уральске.

В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства. В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов", - говорится в информации.


191 типовой дом возводят и в пригороде Уральска, где много дачников лишились единственного жилья. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 - кровельные работы.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.

Также в области 9994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 3,7 млрд тенге. Еще 10 222 семьям выплачена компенсация за понесенный ущерб в размере до 150 МРП, общий размер составил 3,68 млрд тенге.

Напомним, в июле премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах. На тот момент темп работ отставал от графика на 15-25 дней в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.
 
16.08.2024, 10:50 118086

Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября

Он позволит усилить госконтроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников
Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября
Фото: Depositphotos
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начнет работу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Работа по образованию Комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа Комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры. Это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников", - сказал вице-министр.


Акмади Сарбасов подчеркнул, что вопросы трудовых отношений находится на особом контроле. Мониторинг осуществляется посредством Цифровой карты трудовых рисков.

Вице-министр отметил, что в текущем году на 7% увеличилось количество проверок работодателей на соблюдение прав работников.

По его словам, в Казахстане реализуются системные меры по обеспечению безопасной и здоровой рабочей среды, включая цифровые решения и автоматизацию ключевых бизнес-процессов.

С 2025 года планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к спецорганизациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов. Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон - государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов", - сказал Акмади Сарбасов.

 
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Теги:трудИнспекцияКомитет
15.08.2024, 20:39 152161

В Казахстане планируют сократить расходы на КНБ и ряд министерств

Документ доступен для обсуждения до 19 августа
В Казахстане планируют сократить расходы на КНБ и ряд министерств
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024-2026 годы. Документ доступен для обсуждения до 19 августа.

Расходы планируют сократить в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на 5,9 млрд тенге. В Министерстве транспорта - на 3,8 млрд тенге, в МЦРИАП - на 1,9 млрд тенге; в КНБ - на 98 млн тенге.

МИД сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности на 366 млн тенге.

В Министерстве обороны сэкономят 118 млн тенге на обеспечении боевой готовности Вооруженных сил. Министерство энергетики сократит расходы на развитие газотранспортной системы на 464 млн тенге. Министерство промышленности и строительства снизит затраты на ЖКХ на 2 млрд тенге.
 
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Теги:Сокращениерасходыминистерства

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