О системных нарушениях при строительстве дорог в Алматы рассказал Антикор

В числе регулярных нарушений - повторный ремонт одних и тех же дорог, плохие бордюры и неопытные подрядчики

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Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы на совещании с участием представителей государственных органов, филиала Национального центра качества дорожных активов, заказчиков и подрядчиков - Антикоррупционная служба Алматы на совещании с участием представителей государственных органов, филиала Национального центра качества дорожных активов, заказчиков и подрядчиков рассказала о системных нарушениях в сфере строительства и ремонта дорог.





Ведомство провело подробный анализ процессов планирования и расходования бюджетных средств на строительство и ремонт дорог в связи с тем, что дорожная инфраструктура Алматы нередко подвергается критике как со стороны граждан, так и со стороны средств массовой информации.





В Антикоре отметили, что с 2020 по 2024 годы на ремонт дорог в Алматы выделено порядка 242,4 млрд тенге.





Несмотря на значительный объем выделяемых средств, анализом выявлены следующие недостатки и коррупционные риски в данной отрасли:





неэффективное планирование (нереализованные ПСД, повторное восстановление дорожного полотна после ремонта сетей тепло-, водоснабжения);

нарушения при продлении сроков договоров о госзакупках;

двойное выполнение ремонтных работ на одной и той же улице;

несоблюдение требований к форме бордюров и прилегающей территории;

отсутствие у субподрядов должной материально-технической оснащенности и опыта в сфере строительства дорог.





На совещании также были заслушаны доклады руководителей госорганов о мерах по завершению объектов строительства и ремонта дорог, в том числе о приведении в соответствие участков по резонансным публикациям в СМИ и социальных сетях, выслушаны мнения и предложения подрядных организаций, обсуждены проблемные вопросы и даны конкретные рекомендации государственным органам и заинтересованным лицам.





Руководитель Антикоррупционной службы города Арман Рахимов отметил, что для решения существующих проблем необходимо объединение совместных усилий всех заинтересованных сторон, поскольку качественное дорожное строительство имеет критическое значение для экономического роста и улучшения качества жизни алматинцев.





Жалобы на состояние дорог регулярно поступают от жителей Алматы. Возмущенные местные жители отмечают , что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В частности, жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете. Там дорожную разметку нанесли, не залатав ямы. А по улице Орманова ямы более месяца доставляли неудобства участникам дорожного движения. В Бостандыкском районе Алматы дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.



