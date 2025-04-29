О развитии городов Конаева и Алатау доложил Токаеву аким Алматинской области

Фото: Акимат Алматинской области

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Конаев. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии Алматинской области за I квартал 2025 года, сообщает - Аким Алматинской области Марат Султангазиев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии Алматинской области за I квартал 2025 года, сообщает Акорда





По данным Султангазиева, объем промышленного производства составил 507,9 млрд тенге, объем продукции сельского хозяйства - 97,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%", - говорится в сообщении.





Аким также проинформировал президента о запуске 12 новых промышленных проектов с начала года, в том числе о расширении производственной площадки GALANZ bottlers, строительстве Бартогайской ГЭС-28, а также каскада малых ГЭС на реке Шарын. В целом в регионе на стадии реализации находятся 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.





Султангазиев также рассказал о ходе развития городов Конаева и Алатау.





Согласно новому генеральному плану, в областном центре внедряется система единого управления городской средой Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей. Начата работа по корректировке генерального плана города Алатау и проектированию инженерно-транспортной инфраструктуры", - рассказал глава региона.





В рамках национального проекта "Комфортная школа" в области ведется строительство 17 школ. Кроме того, для решения проблемы трехсменного обучения планируется возведение 19 школ на основе государственно-частного партнерства, а также капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025-2027 годы.





В завершение глава государства отметил важность качественной и своевременной реализации всех намеченных планов по развитию областного центра - города Конаева, нового города Алатау и в целом Алматинской агломерации. Президент поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах.