Об инициативах партии "AMANAT" по развитию Петропавловска рассказали посетителям "MAGNUM"
Кандидаты призывали посетителей супермаркета принять активное участие в голосовании 19 марта
Фото: Аmanat
Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты областного маслихата по партийному списку Гюлага Илдырымов, Галина Семенова и Нурлан Айманов провели экспромт-встречу в Петропавловском супермаркете "Magnum".
Представители партии "AMANAT" рассказали о Предвыборной программе и ответили на интересующие горожан вопросы.
Партия "AMANAТ" в ближайшие 5 лет намерена содействовать строительству и ремонту автодорог. Уже в этом году будут отремонтированы центральные улицы. В планах - и ремонт улиц на окраинах. Вот, смотрите, здесь есть улицы Потанина, Труда, Порфирьева, Украинская, Панфилова, Побелянского и Космодемьянской. Планов много", - рассказал избирателям Нурлан Айманов.
Во время общения петропавловцы задавали разные вопросы. Многие интересовались темой улучшения экологической ситуации в городе.
Мы намерены способствовать ликвидации всех несанкционированных свалок, проведению экологических акций, а также строительству пункта временного содержания бродячих собак и кошек", - поделилась планами Галина Семенова.
Также во время беседы кандидаты призывали посетителей супермаркета принять активное участие в голосовании 19 марта и отдать свой голос за партию "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
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