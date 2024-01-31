Обстановка стабильная: после череды землетрясений МЧС обратилось к казахстанцам
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - После череды землетрясений Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обратилось к жителя страны и порекомендовало сохранять спокойствие и не поддаваться панике, сообщает пресс-служба МЧС.
На базе центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная. Гражданам рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - заявили в министерстве.
Сообщается, что на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых.
Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс - зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - добавили в ведомстве.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.