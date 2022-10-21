Обсуждены состояние и перспективы развития военного сотрудничества Казахстана и Японии

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по заработной плате в Казахстане на 14 октября составила 1,24 млрд тенге, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.

Особую озабоченность вызывают вопросы задолженности по заработной плате. По состоянию на 14 октября на 60 предприятиях республики имеется задолженность по зарплате на сумму 1,24 млрд тенге перед 1 821 работником. Наибольшая задолженность перед работниками наблюдается в областях Абай - 218,7 млн тенге, Жетісу - 22,9 млн тенге и Астане - 19,3 млн тенге", - отметил Оспанкулов.

По его словам, с начала года при содействии местных органов инспекции труда выплачено около 4,1 млрд тенге задолженности по заработной плате, тем самым защищены права 16,4 тыс. работников.

Он отметил, что в целях повышения результативности погашения задолженности по зарплате по инициативе МТСЗН внесены изменения в законодательство, в результате чего предписание о выплате работодателем зарплаты приобрело обязательную силу исполнительного документа. Таким образом, в настоящее время, после истечения срока исполнения предписания оно передается частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. В текущем году передано 47 материалов.

Председатель КТСЗ также добавил, что местными исполнительными органами проводится работа с работодателями по повышению заработных плат работников. В результате с начала года 1,9 тыс. работодателей подняли заработную плату более 1,2 млн работникам от 5 до 50%.

Главный госинспектор труда подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.