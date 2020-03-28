Ограничено передвижение по улицам казахстанцев старше 65

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о противодействии распространения коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 также изменен порядок изоляции на карантин.

1) карантин на 14 суток с изоляцией в помещениях, определённых местными исполнительными органами, лиц, прибывших из стран категории 1А согласно приложению 1 к настоящему постановлению, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов;

2) изоляцию на 1 сутки в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19, в последующем изоляцию на дому (домашний карантин) в течение 13 суток лиц, прибывших из стран категории 1б согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами;

3) сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 суток.

Пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, прибывшие из стран категории 1А и 1Б подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона.

Лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат изоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 суток;".

Также, согласно документу, предусмотрено ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов.

Кроме того, ограничивается вход в здание аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов для провожающих и встречающих лиц.

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