18.02.2025, 11:06 47511
Около 600 казахстанских блогеров занижали свои доходы - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах, представленных казахстанскими блогерами.
По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов", - сообщили в КГД.
Там уведомили, что всем нарушителям необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов либо в случае несогласия - представить пояснение.
Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.
В комитете также обратили внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.).
Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан", - напомнили в КГД.
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18.02.2025, 21:16 21226
Казахстанские военные изучили современные образцы оборонных технологий в ОАЭ
Фото: МО РК
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Абу-Даби. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков в рамках официального визита в Абу-Даби ознакомился и изучил работу крупнейшей международной выставки оборонных технологий IDEX и NAVDEX-2025, сообщает пресс-служба МО РК.
В выставочном центре ADNEC делегация оборонного ведомства Казахстана посетила павильоны крупных военно-промышленных компаний, представивших образцы вооружения, военной техники и технологии оборонного назначения.
На полях выставки Руслан Жаксылыков встретился с вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом. Стороны обсудили направления двустороннего взаимодействия и подтвердили приверженность развитию сотрудничества в сфере обороны.
Кроме того, министр обороны Казахстана провел переговоры с руководителями ведущих производителей оборонной продукции.
Отметим, что крупнейшая международная выставка оборонных технологий IDEX и NAVDEX 2025 проходит под патронажем президента ОАЭ. В этом году в ней приняло участие более 1500 компаний из 65 стран.
18.02.2025, 19:17 25751
МИД РК обратился к казахстанцам, проживающим в США нелегально
Около 3600 казахстанцев в США состоят на консульском учете
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров 18 февраля в кулуарах ведомства озвучил, что делать нашим гражданам, которые нелегально находятся в США, сообщает Zakon.kz.
По его данным, около 3600 казахстанцев, которые находятся на территории США, состоят на консульском учете.
Они встали на официальный учет, и мы знаем об их существовании и пребывании на территории США, у них с документами все в порядке. А нелегалы находятся там нелегально, если рассуждать логически. Естественно, точное количество назвать мы не можем. По нашим примерным подсчетам, их может быть от сотни до нескольких тысяч", - сказал Айбек Смадияров.
С его слов, процесс депортации - это ежедневная рутинная задача миграционных служб любого государства.
Нашим гражданам, которые хотят попасть в США нелегально, рекомендую подать документы на визу и законно туда въехать. Что касается политики новой администрации президента США, там идет ужесточение. Мы уже неоднократно предупреждали наших граждан: согласно новым правилам, если казахстанец или гражданин любой другой страны, находящийся в США нелегально, попадет в руки миграционной полиции, он подлежит автоматической депортации и получит запрет на въезд", - рассказал Айбек Смадияров.
Официальный представитель МИД порекомендовал тем, кто находится в США нелегально, самостоятельно покинуть страну и оформить документы - либо на грин-карту, либо на визу.
18.02.2025, 13:19 39751
В Алматы в этом году запустят 30 новых станций сейсмобезопасности
Предусматривается совместная работа по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований РК и Институтом геофизики (CEA) КНР подписали Казахстан и Китай, сообщает акимат Алматы.
Документ был подписан в ходе визита в Китай акима Алматы Ерболата Досаева, где он посетил Агентство по землетрясениям КНР, (China Earthquake Administration, CEA). Он предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях.
В Алматы уже функционируют 28 станций для раннего предупреждения о землетрясениях, в планах установка еще 70. В этом году ожидается запуск 30 новых станций. Это позволит казахстанским и китайским специалистам оперативно обмениваться данными в режиме реального времени", - рассказали в ведомстве.
Ранее в МЧС РК рассказали, почему в каждом районе Алматы не могут создать палаточные городки на случай ЧС.
18.02.2025, 12:04 41576
Казахстан активно диверсифицирует маршруты поставок нефти - Минэнерго
На тематической сессии в Тегеране вице-министр энергетики также поднял вопросы, связанные с падением уровня Каспийского моря
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Тегеран. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации проекта "Каламкас-Хазар" в акватории Каспийского моря, который ведется в партнерстве с ПАО "ЛУКОЙЛ", и развитии нефтяных маршрутов рассказал вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на тематической сессии "Энергетическое сотрудничество прикаспийских стран" в Тегеране.
Сессия состоялась в рамках 3-го Каспийского экономического форума.
По словам вице-министра, Казахстан активно диверсифицирует маршруты поставок нефти, развивая направления через Баку - Тбилиси - Джейхан.
Также Жамауов поднял вопросы, связанные с падением уровня Каспийского моря, и рассказал об инициативах Министерства энергетики РК по предупреждению и управлению экологическими рисками в регионе.
Для Казахстана и всех стран Каспийского региона крайне важно выстраивать скоординированную энергетическую политику. Это даст нам возможность нарастить собственные технологические компетенции и получить конкурентные преимущества в социально-экономическом развитии", - отметил замминистра.
Эксперты уверены, что объединенные усилия стран Прикаспийского региона в энергетической сфере могут стать надежной основой для устойчивого развития экономики и экологии региона.
18.02.2025, 11:32 46061
Имущество и земли завода тяжелого машиностроения вернули в госсобственность в Алматы
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула незаконно реализованное недвижимое имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения, сообщили в ведомстве.
С иском о признании сделок недействительными в суд обратился Комитет государственного имущества и приватизации.
Заводу вернули участки земли общей площадью более 37 га и 94 нежилых помещения общей площадью 79 966 м2.
Судом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе", - рассказали в прокуратуре.
Для справки
Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ) - один из промышленных гигантов советской эпохи. Он был основан на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода 17 ноября 1941 года. В 1946 году завод полностью перешел на выпуск продукции мирного назначения. На нем выпускали оборудование для нужд металлургической промышленности СССР. К 1950 году номенклатура новых видов продукции достигла 84 наименований, в 1951 году продукция АЗТМ вышла на мировой рынок.
В 1970-1975 годах АЗТМ занимал лидирующие позиции в СССР по разработке и производству станов для грубого волочения всех видов проволоки. В 1996 году Международный институт маркетинга присудил АЗТМ "Международную бриллиантовую звезду за качество", а в 2000 году завод отмечен правительством РК за выпуск импортозамещающей продукции для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.
В 2021 году завод произвел более 1700 станков-качалок для нефтепромысловых предприятий Казахстана. На сайте предприятия сообщается, что в ближайшие годы планируется строительство нового завода АО "АЗТМ".
18.02.2025, 10:20 50076
Утверждено соглашение между Казахстаном и Марокко об освобождении от визовых требований
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 13 февраля 2025 года утверждено соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований.
Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, совершенное в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, осенью 2024 года Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе. В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда.
18.02.2025, 10:09 51741
Система прогнозирования паводков Tasqyn введена в эксплуатацию в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.
Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта.
Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
18.02.2025, 09:56 41966
Более ста томов дела о взрыве на шахте Костенко направили в суд
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты Костенко. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья", - отметили в прокуратуре.
По данным ведомства, "к уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала".
Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
По делу признаны потерпевшими 74 человека.
Материалы направлены в районный суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды для рассмотрения по существу.
Напомним, в октябре 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
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18.02.2025, 10:09Система прогнозирования паводков Tasqyn введена в эксплуатацию в Казахстане 18.02.2025, 10:2049551Утверждено соглашение между Казахстаном и Марокко об освобождении от визовых требований 18.02.2025, 11:0646956Около 600 казахстанских блогеров занижали свои доходы - КГД 18.02.2025, 11:3245556Имущество и земли завода тяжелого машиностроения вернули в госсобственность в Алматы 18.02.2025, 09:5642281Более ста томов дела о взрыве на шахте Костенко направили в суд 12.02.2025, 20:10276116В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада 12.02.2025, 19:29Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК269391Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК 12.02.2025, 17:38Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков255781Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков 13.02.2025, 09:54251956Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу 12.02.2025, 16:30205776Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года 12.02.2025, 20:10276116В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада 12.02.2025, 19:29Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК269391Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК 31.01.2025, 11:14258961В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения 12.02.2025, 17:38Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков255781Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков 25.01.2025, 16:17255346В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?