Омаров рассказал Токаеву о планах АЗРК по развитию конкуренции на 2024 год

Президент принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

Фото: Акорда

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отчитался перед президентом РК Касым-Жомартом Токаевым об исполнении агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3%.





Марат Омаров рассказал о планах агентства по развитию конкуренции на 2024 год.





Как сообщил председатель агентства, на сегодняшний день разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система - база данных АЗРК, будут внедрены элементы искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров.





По итогам встречи президент дал ряд поручений Марату Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.