Омбудсмен по защите прав потребителей может появиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Комитет по защите прав потребителей разработал концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей", которая предусматривает несколько нововведений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, законопроект предусматривает институциональное усиление системы защиты прав потребителей за счет деятельности единой организации по защите прав потребителей и введения института омбудсмена по защите прав потребителей.

В связи с этим предлагается внесение соответствующих изменений и дополнений в закон "О защите прав потребителей".

Так, планируется создание Единой ассоциации по защите прав потребителей.

Поэтому и предлагается заложить законодательную основу для функционирования такой организации в форме Ассоциации юридических лиц (объединений потребителей) в организационно-правовой форме некоммерческой организации, основанной на началах членства, по аналогии с Национальной палатой предпринимателей, но при этом слепо не копируя ее строение и принцип деятельности.

Целями и задачами единой организации по защите прав потребителей станут:

содействие продвижению и защите прав потребителей посредством взаимодействия с государством и объединениями потребителей при разработке, принятии и реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей;

пропаганда и разъяснение прав потребителей, а также участие в создании и функционировании систем обмена информацией в сфере защиты прав потребителей.

Принципы деятельности единой организации:

независимость от государства и бизнеса в осуществлении своей деятельности, даже с учетом обязательности государственного финансирования ее деятельности;

законность деятельности и компетентность в вопросах продвижения и защиты прав потребителей;

некоммерческий характер деятельности, в том числе отсутствие цели получения прибыли;

обязательность ее участия в разработке и реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей, согласовании нормативных правовых актов, касающихся интересов потребителей;

по возможности представительство во всех регионах страны, обеспечивающее членство в единой организации широкого круга объединений потребителей и выражение ею мнения максимально большого круга групп потребителей;

прозрачность и публичность деятельности единой организации и использования ею финансовых средств.

По введению института омбудсмена по защите прав потребителей говорится, что институт омбудсмена уже стал неотъемлемой частью современной модели эффективного государственного управления, создание которого становится коллективным процессом, учитывающим интересы всех сторон.

Планируется, что институт омбудсмена будет заниматься вопросами, связанными с защитой прав и законных интересов потребителей.

Предлагается выбрать или назначить омбудсмена по защите прав потребителей из числа опытных и авторитетных общественных активистов в этой сфере. Видится, что назначение омбудсмена должно входить в компетенцию правительства РК, отмечают разработчики документа.

Задачей омбудсмена будет являться защита потребителей не только от нарушения прав, злоупотреблений со стороны субъектов розничной торговли и оказания услуг, но и от бездействия, системных ошибок и несправедливых решений при рассмотрении обращений потребителей со стороны государственных органов.

Деятельность омбудсмена поможет улучшить государственное управление и сделает государственную власть более прозрачной и подотчетной. Институт омбудсмена может иметь и узкую специализацию, не охватывая всю сферу защиты прав потребителей", - считают в комитете.

Основными функциями омбудсмена будут являться:

прием и рассмотрение жалоб от потребителей в случае, если вопросы, отраженные в них, не нашли разрешения в государственных органах и объединениях потребителей;

мониторинг общей ситуации с правами потребителей в стране и информирование об этом общества и государства;

запрос от государственных органов и субъектов бизнеса, необходимых для рассмотрения жалоб потребителей сведений;

дача предложений соответствующим государственным органам по совершенствованию законодательства, затрагивающего права потребителей;

предоставление населению соответствующих отчетов о результатах своей деятельности;

дача в рамках своей компетенции рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей;

выявление и анализ существующих системных проблем, которые нуждаются в принятии соответствующих решений для недопущения их повторения;

участие в урегулировании спорных (конфликтных) ситуаций между потребителями и бизнесом, предложение сторонам взаимно удовлетворяющих правовых способов разрешения проблем;

представление интересов потребителей на всех площадках и принятие мер по защите их нарушенных прав.

Полностью посмотреть концепцию можно на сайте "Открытые НПА", где она размещена для публичного обсуждения до 15 июля.

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