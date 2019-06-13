Омбудсмен рекомендовал МВД обнародовать список задержанных в ходе митингов

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам человека в РК обратился в МВД в связи с отсутствием информации о местонахождении лиц, задержанных в последние несколько дней на митингах в Нур-Султане, Алматы и других городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В адрес Национального превентивного механизма (НПМ) и уполномоченного по правам человека в РК, координирующего работу НПМ, в последние дни поступают обращения, преимущественно из городов Нур-Султан и Алматы, об отсутствии информации о местонахождении задержанных в ходе прошедших накануне митингов лиц. Родственники, работодатели обеспокоены сложившейся ситуацией. В соответствии с информацией МВД РК, несколько сотен таких лиц было задержано и помещено в места изоляции от общества ", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

По ее информации, омбудсмен обратился в адрес Министра внутренних дел с рекомендацией проинформировать о списке задержанных лиц, содержащихся в вышеуказанных учреждениях.

Получено сообщение о том, что родственники задержанных будут проинформированы", - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что в связи с продолжающимися жалобами родственников задержанных, региональные группы НПМ в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях направлены для специальных посещений мест содержания задержанных.

По завершении мониторинга будет представлена соответствующая информация. Учитывая вышеизложенное, учреждение уполномоченного по правам человека обращает внимание Министерства внутренних дел на необходимость представления исчерпывающей информации о задержанных лицах, а также Генеральной прокуратуры - на обеспечение надлежащего прокурорского надзора. Ранее глава государства обозначил необходимость выстраивания общественного диалога, одновременно отметив недопустимость использования различного рода провокаций и противоправных действий", - резюмировали в пресс-службе.









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