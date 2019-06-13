Генпрокуратура снова напомнила казахстанцам об ответственности за участие в незаконных публичных акциях

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана еще раз напомнила об ответственности за участие в незаконных публичных акциях , передает Kazakhstan Today.

Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать сотрудников полиции и нападать на них. Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечено, что в связи с этим правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. При этом специальные средства не применялись.

Правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности.

Разъясняем, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность в соответствии со статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях, статьями 400 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правоохранительные органы будут и далее пресекать подобные нарушения и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения", - заключили в пресс-службе надзорного ведомства.

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