Генпрокуратура снова напомнила казахстанцам об ответственности за участие в незаконных публичных акциях

Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать сотрудников полиции и нападать на них. Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей", - сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечено, что в связи с этим правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. При этом специальные средства не применялись.
Правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности.
Разъясняем, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность в соответствии со статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях, статьями 400 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правоохранительные органы будут и далее пресекать подобные нарушения и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения", - заключили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, по информации МВД РК, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов". Митинги в день выборов прокомментировал и президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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