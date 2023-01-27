Организаторы финпирамиды взыскали через нотариусов 2 млрд тенге несуществующих долгов
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года.
Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое. Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды.
Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных "серых схем". Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем. В Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд несуществующих долгов.
По искам прокурора надписи отменены.
В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 млрд тенге. Долги взыскивались, несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 млн по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене (на рассмотрении).
Взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на 5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 млн тенге. При этом у предприятия долг по налогам 1,7 млрд тенге (надписи отменены).
В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий.
В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.
Также прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на 1 млрд тенге, выписанных на основании поддельных документов, и 6 надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете.
По представлению Генеральной прокуратуры Министерством юстиции прекращены лицензии 3 нотариусов, 7 приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности. Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 млрд тенге, еще 3 иска находятся на стадии рассмотрения", - заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге.