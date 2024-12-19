Особый статус Туркестана рассматривают в мажилисе

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента в первом чтении одобрили законопроект об особом статусе Туркестана как духовной и исторической столицы, передает корреспондент агентства.





Согласно проекту закона, основаниями для его разработки послужили признание Туркестана Организацией тюркских государств духовной столицей тюркского мира и необходимость сохранения исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, находящихся на его территории.





В рамках законопроекта планируется создание резервата памятников археологии Туркестана. Вместе с тем в законе говорится о введении ограничений строительства вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи в целях недопущения посторонних элементов застройки и сохранения его уникальности. В частности, на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимое с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.





Акимат Туркестана наделят функцией изъятия и предоставления частным застройщикам права временного безвозмездного землепользования для строительства государственных социальных объектов. Маслихату передадут семь компетенций по утверждению градостроительного регламента, дизайн-кода города, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования и прочими.





Также закон направлен на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города, обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия и содействия туристской деятельности, создание благоприятных условий для ее развития.





Кроме того, предусматривается возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества. В настоящее время в Туркестане работают более 30 ремесленников. Размер возмещения будет варьироваться от 10% до 25%, ежегодно на эти цели потребуется порядка 88,5 млн тенге. Для получения возмещения части затрат субъект предпринимательства должен направить в акимат города заявку (электронно или нарочно) до 1 марта. Для рассмотрения заявок будет создана комиссия. По итогам ее заключения акимат возместит ремесленникам часть затрат в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с действующим законодательством.



